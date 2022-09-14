Предложили учредить новый праздник

Профсоюзные объединения Севастополя предлагают учредить День социального партнерства. Если депутаты заксобрания одобрят инициативу, отмечать его будут 15 мая.

«В Севастополе закон «О социальном партнерстве в городе Севастополе» был принят 15 мая 2015 года. Вполне логично выбрать в качестве праздничного именно этот день», — объяснил привязку к дате председатель Севастопольского профобъединения Вадим Богачев.

Региональная трехсторонняя комиссия — профсоюзы, работодатели и городские власти — единогласно поддержала инициативу профсоюзов. Теперь осталось урегулировать нюансы и внести проект закона в Законодательное собрание. Если парламентарии эту инициативу одобрят, горожане получат еще один официальный праздник, но не выходной.

По словам В.Богачева, это прежде всего, возможность отметить тех людей, которые занимаются социальным партнерством. Форма проведения праздника может быть самая разная: награждение грамотами и премиями, конференции по вопросам, связанных с социальным партнерством.

«Это повод обратить внимание, что такие люди есть», — считает председатель профобъединения.

В некоторых регионах России празднуют День социального партнерства не первый год. Например, в селе Мокроусово Курганской области его отмечают с сентября 2012 года.

Справка

Социальное партнерство — это форма взаимодействия работодателей и работников, основанная на равном сотрудничестве. В системе социального партнерства интересы работников представлены, как правило, профсоюзами, интересы работодателей— союзами предпринимателей. Третьим непосредственным участником процесса согласования интересов может выступать государство.

Участие в социальном партнерстве экономит время на решение проблем, связанных с неудовлетворенностью работников условиями труда, повышением производительности труда, качества продукции и как следствие увеличение прибыли.