Певшие и плясавшие на свадьбе под «Калину» наказаны

Бахчисарайский районный суд Республики Крым привлек к административной ответственности организаторов и участников свадьбы за воспроизведение боевой песни украинских националистов.

Лицам, привлеченным к административной ответственности, назначены различные виды наказания в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей, а также от 5 до 15 суток административного ареста.

Как установлено, 10 сентября 2022 года во время проведения свадьбы в банкетном зале «Арпат» публично исполнялась песня, которая согласно заключению специалиста является атрибутикой (боевой песней), используемой организацией украинских националистов (ОУН), деятельность которой признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации. В тексте содержатся слова, дискредитирующие Вооруженные силы РФ.

Всего к административной ответственности за исполнение песни на украинском языке «Червона калина» привлечено шестеро правонарушителей, сообщила пресс-служба Бахчисарайского районного суда Республики Крым.

В социальных сетях появились видео, в которых хозяин банкетного зала и руководитель музыкального ансамбля приносят извинения за неподобающий репертуар. Хозяин даже обещает искупить вину покупкой беспилотника для подразделения, участвующего в СВО.