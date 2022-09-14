Объявлено, что подготовка к отопительному сезону ведется с опережением

Управляющие компании Севастополя завершают работы по промывке внутридомовых систем отопления, а Севтеплоэнерго готово к осенне-зимнему сезону на 99%.

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов отчитался о подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Управляющие компании работы завершают

Согласно отчету, по состоянию на 13 сентября выполнен ремонт: котельных на 97%, тепловых сетей на 99,6%, центральных тепловых пунктов на 99,9%, сетей водоснабжения, водоотведения на 78,4%, электросетей на 99%, трансформаторных подстанций на 97%, газопроводов на 73%, создано запасов топлива на 62%.

Работы по гидравлическим испытаниям и гидропневматической промывке внутридомовой системы отопления многоквартирных домов выполнены в 2761 доме, что составляет 96% от общего количества. Данные приводятся по домам, которые находятся под управлением государственных управляющих компаний.

Социально значимые объекты, такие как больницы, детские сады, школы, подготовлены на 92%.

На объектах «Севтеплоэнерго» все работы выполнены

На балансе теплоснабжающей организации «Севтеплоэнерго» находится 141 котельная, 632 км тепловых сетей, 67 центральных тепловых пункта.

Запас топлива на госпредприятии создан в полном объеме. В течение отопительного периода поставки угля, мазута, дизтоплива осуществляются согласно заключенным договорам.

Все социально значимые объекты обеспечены резервными источниками электроснабжения в количестве 322 штук.

Для оперативного реагирования на аварийные ситуации сформированы 10 аварийных бригад. Среднее время устранения технологических нарушений составляет 1,5-3 часа.

Подготовка объектов предприятия к отопительному сезону 2022-23 годов ведется с опережением. Работы на объектах предприятия выполнены на 99%.