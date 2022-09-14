Любители поэзии Пушкина приглашаются на мыс Фиолент

Поклонники творчества «нашего всего» соберутся 19 сентября на мысе Фиолент возле памятного знака с барельефом поэта. Именно в этот день (по новому стилю) в 1820 году Александр Пушкин посетил Свято-Георгиевский монастырь.

«Встреча состоится на свежую голову в понедельник в 12.00. Пушкин опозданий не терпел», — анонсировал мероприятие председатель Морского собрания и инициатор появления памятного знака-ротонды Владимир Стефановский.

Знак был установлен в 2011 году. По словам В.Стефановского, за эти годы ротонда обветшала и запылилась так, что ее пришлось ремонтировать.

«Усилиями коллектива Балаклавской ТЭС под руководством ее директора Петра Екименко «Пушкин» помыт, причесан, поглажен и в полном параде ждет своих поклонников 19 сентября, всех, в ком жив свободный дух и память», — пригласил на Фиолент председатель Морского собрания.