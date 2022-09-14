Диораму «Штурм Сапун-горы» сделают мультимедийной

Согласно техническому заданию подрядчик за 40 млн рублей в течение месяца должен создать современную экспозицию с использованием световых, аудиовизуальных и мультимедийных систем. «Комплекс полностью должен быть автоматизирован и управляться с планшета экскурсоводом», указано в документах.

Основным видом деятельности частной компании «Турэксперт» является деятельность туристических агентств. Фирма работает еще по 51 направлению. Например, в уставе записана деятельность, связанная с воздушным и космическим транспортом, гостиницами и прочими местами для временного проживания, общепитом. Кроме этого есть достоверные данные, что ООО «Турэксперт» является ответчиком по нескольким судебным делам с СевГУ, ООО «Гранд Отель Аквамарин РУ» и другим.