Депутаты предлагают на религиозные праздники не работать

На очередном заседании комитета Законодательного собрания Севастополя по законодательству и государственному строительству обсуждался законопроект, дающий право губернатору города объявлять религиозные праздники нерабочими днями.

Такую инициативу выдвинули депутаты городского парламента от ЛДПР. К материалам проекта закона приложены письма о поддержке документа от Московского Патриархата Симферопольской и Крымской Епархии, Еврейской общины Севастополя «Хабад», Совета мусульманских общин города Севастополя, Региональной общественной организации «Объединение крымских татар Севастопольского региона «АКЪЯР».

По словам председателя комитета по законодательству Василия Зубенко, согласно заключению губернатора в отношении законопроекта, его реализация повлечет дополнительную нагрузку на бюджет города, учитывая его высокую дотационность и отсутствие механизма компенсации выпадающих доходов работодателям в связи с предоставлением работникам дополнительного нерабочего праздничного дня.

— Однако, следует отметить, что закрепление права религиозных организаций на обращение к высшему должностному лицу субъекта и право на выходные в дни празднования религиозных праздников — это обеспечение религиозных прав верующих и неотъемлемая гарантия их прав. Реализация данного проекта закона станет хорошим знаком правильного выстраивания отношений между религиями, государствами, народами, — отметил В.Зубенко.

Члены комитета рекомендовали законопроект к рассмотрению на пленарном заседании.

Отметим, что в соседнем субъекте — Республике Крым — мусульманские религиозные праздники официально являются выходными днями.

Некоторые госорганы и учреждения Севастополя имеют общее подчинение с Крымом. Но, когда у соседей гарантированно отдыхают, в городе-герое у кого-то выходной, а у кого-то нет.