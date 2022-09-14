Балаклаве и Инкерману не стать малыми городами

На очередном заседании комитета Законодательного собрания Севастополя по законодательству и государственному строительству рассматривалось обращение вице-губернатора Игоря Михеева об изменении административно-территориального устройства города.

Ссылаясь на необходимость реализации в 2023-2025 годах мероприятий национального проекта «Образование», он предложил изменить закон об административно-территориальном устройстве Севастополя, обозначив населенные пункты Балаклава и Инкерман как «малые города».

Члены комитета посчитали такие изменения нецелесообразными ввиду отсутствия в федеральном законодательстве об административно-территориальном делении такого объекта как «малые города», говорится в сообщении пресс-службы заксобрания.

В настоящее время в границах субъекта Российкой Федерации — города федерального значения Севастополя находятся пять городских населенных пункта (город Севастополь, город Балаклава, город Инкерман, поселок Кача, поселок Ласпи) и 41 сельских.