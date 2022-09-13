Жители улицы Верещагина хотят воды

В районе Максимовой дачи, где с большим отставанием от графика строится школа, до сих пор не подведены сети водоснабжения. Жители готовы рассмотреть софинансирование данного проекта совместно с городом.

«Вопрос будет вынесен на рассмотрение комитета по городскому хозяйству», — заявил депутат Законодательного собрания Вячеслав Камзолов, который встретился с жителями микрорайона.

По его словам, жители ул.Верещагина столкнулись с проблемой подключения водоснабжения к своим участкам. Вопрос обсудили совместно с водоканалом, сообщили в пресс-службе заксобрания Севастополя.

О многочисленных проблемах «Максимовой дачи» неоднократно писала «Севастопольская газета». В микрорайоне отсутствуют элементарные условия для жизни: проблемы с городской канализацией, газом, водой, дорогами и электричеством.