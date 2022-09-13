Застройщики будут отдавать 5% квартир городу

В договоре о комплексном развитии территории предлагается закрепить возможность безвозмездной передачи в государственную собственность Севастополя после завершения строительства не менее 5% жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых будет осуществлено в соответствии с договором за счет средств такого лица.

Соответствующий проект постановления подготовлен департаментом архитектуры и градостроительства. Документом вносятся изменения в постановление правительства Севастополя от 25.11.2021 №590-ПП «О порядке комплексного развития территорий в городе Севастополе».

Предполагается, что площадь квартир, подлежащих передаче в государственную собственность города Севастополя, должна составлять не менее 33 кв.м и не более 72 кв.м, за исключением случаев, если иное не предусмотрено квартирографией многоквартирного дома, согласованной с департаментом капстроительства.

В дальнейшем данное условие подлежит включению в договор о комплексном развитии территории.