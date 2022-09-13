Заплатил штраф, за то что не оплатил штрафы

Севастопольский водитель своевременно не оплатил 56 административных штрафов за нарушения ПДД. Чтобы машину не арестовали, ему, кроме основного долга в размере 28 тысяч, пришлось заплатить еще 56 тысяч рублей.

Так как житель города штрафы не оплачивал, дело в производство приняли судебные приставы. Нарушителя задержали инспекторы ГИБДД во время профилактического мероприятия «Розыск». На место прибыли и сотрудники УФССП.

«После того, как водителю разъяснили, что на его автомобиль «Ниссан» может быть наложен арест, штрафы незамедлительно были уплачены. Одновременно взыскан исполнительский сбор в размере одной тысячи рублей за каждый штраф», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Севастополю.

Также в пресс-службе напомнили, что штрафы можно оплатить с 50% скидкой в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Вместе с тем, если сумма долга по исполнительному производству составляет более тех тысяч рублей, то пристав вправе наложить арест на имущество должника, а если имеется задолженность свыше 10 тысяч рублей, то в установленном порядке временно ограничить выезд из страны.

Таким образом, незадачливый водитель мог заплатить всего 14 тысяч рублей, а сумма выросла до 84 тысяч.