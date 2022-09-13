За детскими и спортивными площадками не следят

Прокуратура Севастополя выявила массовые нарушения: площадки в школах, детских садах и во дворах в процессе эксплуатации выходят из строя, становятся опасными, но их не чинят.

«В 12 дошкольных образовательных учреждениях города №№ 3, 5, 10, 16, 17, 37, 70, 71, 86, 116, 123, 129 детские игровые площадки находятся в ненадлежащем техническом состоянии и имеют неисправные элементы. На них выявлено игровое оборудование с выступающими элементами с острыми концами и кромками, в частности с выступающими концами гвоздей на поверхностях конструкций. Часть металлических деталей игрового оборудования имеют признаки коррозии», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Зоны приземления не обустроены ударопоглощающим покрытием. Карусели, качели и горки имеют шероховатые поверхности. Прокуратура внесла представление в адрес городского правительства об устранении нарушений.

Также уныло выглядит и ситуация на территориях многоквартирных домов. В прокуратуре считают, что это результат бездействия управляющих компаний и отсутствие контроля со стороны департамента городского хозяйства. Проблемы обнаружились на десятках игровых площадок. Претензии у прокуратуры возникли к УК «Нахимовского района» и УК «Север».

Ранее в 2022 году прокурорами районов внесено 20 представлений об устранении аналогичных нарушений руководителям управляющих организаций, образовательных учреждений и в администрации внутригородских муниципальных образований, сообщили в пресс-службе.