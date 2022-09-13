Век на страже санитарного здоровья

Уже 100 лет санитарно-эпидемиологическая служба Севастополя охраняет здоровье его жителей.

Для борьбы с холерой, малярией и тифом

Организация санитарно-эпидемиологической службы в Севастополе связана с выходом в свет декрета Совета Народных Комиссаров от 15 сентября 1922 г. «О санитарных органах республики». Этот декрет заложил прочную основу санитарной организации и обязал иметь на местах специалистов по санитарному делу.

При Севастопольском горздравотделе был организован санитарно-эпидемиологический подотдел в составе семи человек. В городе в это время регистрировались холера, малярия, тиф, туберкулез.

Важным итогом деятельности медработников было объявление Севастополя 21 сентября 1922 г. благополучным по холере и о значительном снижении заболеваемости другими инфекциями.

Было трудно

Становление санитарно-эпидемиологической службы в Севастополе проходило в тяжелых условиях: войны, революции, интервенция, разруха, безработица и голод. Но это не помешало организовать медработников и привлечь широкую общественность для санитарной очистки.

В августе 1931 г. во всех столовых и буфетах города были организованы санитарные посты, назначены бракеражные комиссии. Колбасная фабрика, макаронный завод и ряд других пищевых объектов были переоборудованы в соответствии с санитарными нормами.

В 1932 г. согласно директиве СНК и наркомздрава Крыма Севастопольский санпрофотряд был реорганизован в эпидстанцию, еще через два года приобрели 20 дезкамер и оборудование для двух санпропускников; организован противокорьевой пункт; все население было привито против оспы, проводились прививки против брюшного тифа.

Предвоенная и военная статистика

Сеть здравоохранения Севастополя накануне ВОВ состояла из четырех больниц на 640 коек, шести поликлиник, 16 здравпунктов, станции скорой помощи, двух диспансеров, эпидстанции, пастеровского пункта, госсанинспекции, малярийной и дезинфекционной станции, а также Дома санитарного просвещения им.Луи Пастера, 10 аптек и нескольких молочных кухонь.

В городе работало около 300 врачей и более 450 средних медработников (если не учитывать сотрудников Военно-морского госпиталя и института физических методов лечения им.Сеченова).

С первых дней ВОВ при Севастопольском горздравотделе был организован штаб медико-санитарной службы, а с 11 по 13 ноября 1941 г. руководство медико-санитарным обеспечением войск в обороне Севастополя перешло к санотделу Приморской армии.

В тяжелейших условиях более чем 250-дневной обороны Севастополя вспышки инфекционных заболеваний зафиксированы не были, что произошло благодаря самоотверженной работе медработников и тесному взаимодействию медицинских служб флотских и армейских медицинских структур с городским здравоохранением.

Восстанавливали СЭС вместе с городом

Параллельно с возрождением города шло восстановление и развитие санэпидслужбы. В мае 1944 года горздравотделом был издан приказ об организации эпидстанции, дезстанции, баклаборатории, госсанинспекции и малярийной станции. Это были примитивные, но самостоятельные учреждения, каждое из них размещалось всего в одной комнате, никакого оборудования не было.

Мебель была собрана по свалкам и наспех скреплена из различных деталей, окна помещений были заложены кирпичами. Кое-где уцелели дезкамеры, которые были отремонтированы и использовались для проведения санобработки сотен прибывавших в эшелонах из эвакуации поголовно страдающих от педикулеза севастопольцев и рабочих строительных специальностей из многих регионов СССР.

13 мая 1944 г. была создана Севастопольская Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия (ЧПК). В этот период город не располагал необходимыми силами и материально-техническими средствами для проведения санитарной очистки и оказанию медицинской помощи всем прибывающим строителям и переселенцам из различных регионов Советского Союза.

10 июля 1944 года ЧПК оценивала санитарно-гигиеническое состояние города как «угрожающее»: не было воды, канализация не работала, на объектах Севастопольстроя — скученность, антисанитария, появились случаи желудочно-кишечных заболеваний.

Санбаклаборатория начала работать с середины июля в составе двух химиков без врача-бактериолога. В августе для оказания помощи лаборатории прибыл 8-й маневренный отряд ЧФ.

Малярийную станцию развернули с 1 августа 1944 г.: в Инкермане и в совхозе Софьи Перовской были выявлены очаги малярии. Силами санитарного отдела ЧФ и малярийной станции было проведено нефтевание заболоченных мест и организован покос зарослей тростника.

В Севастополе имелся банно-санитарный поезд, принадлежавший санотделу ЧФ. Он производил санобработку всех приезжих и переселенцев-колхозников.

20 декабря 1949 г. согласно Постановлению Совета Министров СССР № 5272 эпидстанция была реорганизована в санитарно-эпидемиологическую станцию. Госсанинспекция, малярийная станция, ОПЛ, пастеровский пункт и лаборатории были включены в состав СЭС. Штат вырос с 11 до 55 человек, что позволило в комплексе решать вопросы текущего и предупредительного санитарного надзора с противоэпидемическими мероприятиями.

С 1949 г. санэпидстанция перешла в подчинение Минздрава РСФСР, а в 1953 г. в городе были организованы районные санэпидстанции: СЭС Сталинского района, СЭС Корабельного района и СЭС Северного района, две последних в 1954 г. объединили в СЭС Нахимовского района.

Новое время — новые задачи

Структура городской СЭС в 1959 году состояла из следующих отделов: отдел по преднадзору, санитарный отдел, противоэпидемическое отделение, лаборатория, антирабическое отделение, паразитологическое отделение, дезотдел, административно-хозяйственный отдел.

С развитием и ростом города происходили определенные изменения в структуре санэпидслужбы. В структуре городской СЭС в 1975-1976 гг. организован отдел особо опасных инфекций и вирусологическая лаборатория, санитарно-эпидемиологический отдел разделен на отделение коммунальной гигиены, гигиены труда, гигиены питания, детей и подростков; лаборатории – на отделения лаборатории коммунальной гигиены, гигиены питания, по охране атмосферного воздуха, токсикологическая и радиологическая лаборатории; дезинфекционный отдел разделен на отделения эвакуации и очаговой дезинфекции, отделение камерной дезинфекции.

Реорганизовали, значит, улучшили

В 2012 году была проведена реорганизация санэпидслужбы. В результате проведенной реорганизации было создано Главное управление Госсанэпидслужбы в Севастополе.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 №322 и приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 11.04.2014 №266 создано Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю является уполномоченным территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей на потребительском рынке на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Под надзором территориального отдела на сегодняшний день находится 3686 объектов высокого риска: в области коммунального и социального назначения здравоохранения, водоснабжения и водоотведения, сбору и обработке сточных вод, школьного и дошкольного образования, объекты по производству пищевых продуктов, розничной торговли, промышленности, гостиничных услуг.

В результате настойчивой требовательности санэпидслужбы произошли значительные изменения в обеспечении населения города водой гарантированного качества и в достаточном количестве. В настоящее время заболеваемость острыми кишечными инфекциями носит спорадический характер. Эпидемическая ситуация в Севастополе по инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики, стабильно благополучная.