В районе ГРЭС найдены взрывоопасные предметы

Во время земляных работ при реконструкции путепровода над железнодорожными путями в Инкермане рабочие откопали опасные находки.

Вызванные на место взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут-С» установили, что это три 152-мм артиллерийских снаряда с поврежденными взрывателями, а также корпус от 76-мм артиллерийского снаряда периода войны.

Росгвардейцы ограничили доступ к месту обнаружения боеприпасов и, соблюдая меры безопасности, передали их саперам регионального управления МЧС для последующего уничтожения.

Путепровод на улице Линейной (по дороге в Инкерман с Лабораторного шоссе) ремонтируется с марта 2022 года. Реконструкция проводится за счет федерального бюджета и обойдется в 482 млн рублей. Длина путепровода — 77 метров, ширина проезжей части — 11,5 метров.

В настоящее время проезд по Лабораторному шоссе в Инкерман перекрыт, что создает огромные пробки на Ялтинском кольце, где также ведутся дорожные работы.

Рабочее движение по путепроводу департамент транспорта обещал открыть в декабре 2022 года.