В древнем пещерном храме в Крыму найдены украшения из Египта

Частички украшений из египетского фаянса обнаружили археологи во время раскопок в средневековом пещерном храме Кильсе-Тубю на Мангупском плато в Бахчисарайском районе.

«Это, возможно, подвески, бусинки, пуговицы, на которых видны антропоморфные изображения. Их уникальность в том, что это египетский фаянс. А мы обычно встречаем вещи, выполненные из египетского фаянса, на памятниках эпохи античности, римской эпохи. Здесь же речь идёт о христианском комплексе XIV-XV вв., — и это удивительно. Нам предстоит разобраться, как вещи, которые мы обычно соотносим с античными памятниками, оказались здесь», — сообщил доцент кафедры археологии и всеобщей истории Крымского федерального университета Валерий Науменко.

Археологи нашли кресты, крестовидные подвески, нашивки и другие украшения, которые встречались как в погребениях, так и в культурном слое церкви.

«Мы нашли фрагмент креста, на лицевой стороне которого видно рельефное изображение святого, выше — петелька для подвешивания. Это нательный крест, причем не рядового человека, а, вероятнее всего, монаха, выделяющегося среди остальных братьев. Нашли ещё один крестик другого плана: он сделан из согнутой двойной железной пластинки. Это крестик, который, вероятно, устанавливался близ какого-то образа, например, в нише, где находилась икона. Два следующих крестика — это кресты, которыми обшивалась одежда или, что более вероятно, оклады священных книг. Они делались из дерева, обтягивались кожей и инкрустировались дополнительными украшениями», — добавил В.Науменко.

Раскопки территории у храма начались в 2022 году. Выяснилось, что храм не был изолированным объектом, а входил в состав монастырского комплекса. Главной достопримечательностью памятника являются частично сохранившиеся фрагменты фресковой росписи, которую датируют концом XIV — началом XV века.

«В центре находится изображение Иисуса Христа, от которого, к сожалению, сохранились лишь отдельные фрагменты. Слева от него изображена Святая Богоматерь. Хорошо видны ее нимб, лицо, характер одеяния. Она обращена лицом к Иисусу Христу с протянутыми руками. Справа должна была находиться фигура Св. Иоанна Крестителя, но, к сожалению, от неё тоже остались лишь отдельные фрагменты. Кроме того, слева от Богородицы есть изображение свитка с богослужебными текстами, но читаются лишь отдельные буквы греческого алфавита», — рассказал В.Науменко.

Работы на территории пещерного храма Кильсе-Тубю проводятся в рамках гранта Российского фонда культуры «Волонтеры археологического наследия», говорится в сообщении пресс-службы Крымского федерального университета.