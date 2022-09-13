Территорию школы №61 озеленят до конца года

В рамках компенсационного озеленения Севастополя на территории школы в районе 5-го микрорайона высадят более шести сотен деревьев и кустарников.

Тендер на выполнение работ по компенсационному озеленению территории средней общеобразовательной школы №61 имени Героя Советского Союза Александра Маринеско размещен на сайте госзакупок. Предполагается, что за 7,8 млн рублей подрядчик до конца года высадит на площади порядка ста соток 664 саженца деревьев и кустарников.

Согласно техническому заданию, после высадки обязателен уход и полив за растениями.

Всего планируется высадить 127 шт можжевельника виргинского «Хетц», 178 кустов — лавровишни лекарственной, 198 — магонии падуболистной, 75 — кизильника горизонтального, 27 — купрессоципариса Лавсона, 6 — клена остролистного, 5 — акации Ленкоранской, 7 — пираканта, 10 — туи западной Смарагда, 7 — барбариса Тунберга, 22 — фотинии, 2 — бирючины обыкновенной.

Работы должны быть завершены до конца ноября.