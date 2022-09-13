Спасателей учили как спасать котов и собак из огня

«В ходе лекции сотрудники МЧС и активисты ВСКС узнали об анатомических особенностях различных животных и соответствующих подходах к оказанию помощи собакам и кошкам — в том числе и в зависимости от их пород. Рассматривались виды травм, способы сердечно-лёгочной реанимации, приёмы транспортировки и перевозки четвероногих пострадавших. Особое внимание уделили спасению домашних любимцев при пожарах», – сообщили в пресс-службе МЧС.

В пресс-службе пояснили, что в первую очередь пожарные всегда спасают людей, а когда уже все граждане в безопасности, идут на помощь и животным.

Севастопольские пожарные спасали не только кошек и собак, но также морских свинок, хомяков, попугаев, черепах и даже дельфинов, когда возгорание случилось в дельфинарии.