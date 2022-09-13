Севастопольцы не хотят ничего покупать, да и не за что

На основе данных Росстата специалисты РИА Рейтинг проследили динамику потребительского спроса в первом полугодии 2022 года. В основу методики были положены данные по обороту розничной торговли, объему платных услуг и расходам людей на кафе и рестораны.

Сколько тратили жители разных регионов

Увеличение потребительского спроса отмечено в Новосибирской области — 7,4% — 30,8 тысяч рублей; Чукотском автономном округе — 7% и 32,7 тысячи рублей; Томской области —7% и 24,3 тысячи рублей.

Обратная тенденция — падение потребительского в рейтинге встречается намного чаще — в 59 из 85 регионов страны.

Лидерами падения оказались Республика Адыгея, где спрос по сравнению с январем-июлем прошлого года упал на 13,9%. Среднедушевые среднемесячные потребительские траты на одного человека составили 23,8 тысяч рублей. Второй с конца стала Московская область, где зафиксировано падение на 8,6%, при этом затраты составили 39,8 тысяч руб. В этих двух регионах причины падения спроса одинаковы. Из-за ухода некоторых иностранных розничных игроков с российского рынка часть торговых центров ощутили снижение трафика. При этом и в Московской области, и в Адыгее торговыми центрами пользовались не только местные жители, но и большое число покупателей из соседних регионов. Таким образом, подмосковные торговые центры недосчитались московских покупателей, а адыгейские — лишились покупателей из Краснодара.

Севастополь оказался на 52 месте из 85 в общем списке потребительской активности регионов и с худшими показателями по Южному федеральному округу. Падение потребительского спроса за шесть месяцев составило 2%, при этом среднемесячные затраты на человека — 23,8 тысячи рублей.

Для сравнения: в Краснодарском крае спрос упал на 1,7%, траты обошлись в 40,1 тысяч руб. В Республике Крым — 0,7% — 21,2 тысяч руб., в Ростовской области — 0,4% — 31 тысяч руб. соответственно.

Нет туристов, санкции и пандемия

О падении потребительского спроса в Севастополе, на своей странице в социальной сети 12 сентября написала депутат Государственной Думы РФ от Севастополя Татьяна Лобач : «Что касается падение спроса в Севастополе, то относительно 2021 года он составил больше 40 процентов». При этом депутат отметила, что севастопольские предприниматели, работающие в туристической отрасли, обратились к ней с просьбой направить в Правительство Российской Федерации письменное обращение с предложениями по продлению и усовершенствованию мер поддержки в условиях санкционного давления и сложностей с транспортной доступностью во время проведения СВО».

Нужно отметить, что падение покупательской активности отмечено также в Москве и Петербурге. Города просели на 1,6% и 4,9% соответственно с среднемесячной тратой на товары и услуги в 56,3 и 40,7 тысяч рублей.

Как отмечают эксперты, российская экономика в настоящее время сталкивается с определенными трудностями, что негативно сказывается и на потребительском спросе. Это связано с реальным сокращением доходов населения из-за высокой инфляции, с изменением ассортимента из-за уменьшения импорта, а также с общим снижением потребительской уверенности. При этом наибольшее влияние все же оказала значительная инфляция. В денежном выражении потребители стали тратить даже больше, однако рост цен «съел» эффект от увеличения трат и в реальности спрос снизился. Как показывает исследование, за первые семь месяцев текущего года потребительский спрос в России сократился на 2,2% относительно результата января-июля 2021 года.

По оценкам экспертов, основной удар по спросу был нанесен во втором квартале 2022 года, что во многом было связано с резким ростом цен в марте, когда падение потребительского спроса фиксировалось на уровне10%. Эксперты объясняли провал потребительского спроса в этот период преимущественно рыночной паникой, начавшейся в конце февраля-начале марта на фоне западных санкций, роста безработицы и локального обвала курса рубля. Тогда россияне скупали многие товары и продукты питания, ожидая роста цен — это были панические покупки, в дальнейшем они пошли на убыль.

Что такое потребительский спрос и что на него влияет

Потребительский спрос — это желание и возможность клиента купить определенный товар на рынке. Потребительским он называется потому, что продукт приобретается покупателем для личного использования. Повышение цен обычно ведёт к снижению спроса, а снижение цен — к его увеличению. Кроме этого на спрос также влияют: численность и доходы покупателей; ожидания, связанные с инфляцией, правительственной политикой, неблагоприятными климатическими условиями и многое другое.