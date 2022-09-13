Пушки у Музея Черноморского флота отреставрировали до блеска

«Я сегодня чуть дара речи не лишился, вот что сотворили с нашими орудиями в музее Черноморского флота. Двухвековую патину на объектах культурного наследия — экспонатах музея, переживших эвакуацию, просто зачистили болгаркой с металлической щеткой, Это преступление!» — написал на своей страничке в соцсети известный в городе реконструктор Юрий Мишин.

Его поддержали многие севастопольцы, считающие, что такое отношение к объектам культурного наследия иначе, чем вандализмом не назовешь.

За комментарием «Севастопольская газета» обратилась к начальнику Музея Черноморского флота Владимиру Клюеву, который, как пояснили сотрудники музея, является инициатором столь смелой и радикальной реставрации.

Наш ответ Западу

В.Клюев начал издалека, а именно, что каждый музей обязан следить за состоянием своих экспонатов, а не следовать сомнительным эталонам Запада, которыми предписано не ухаживать за раритетами, а принимать их с налетом времени и минувших событий.

По его словам, долгое время у Музея ЧФ не было для этого никаких возможностей. Теперь всё кардинально изменилось: появилась возможность поддерживать материально-техническую базу и ухаживать за экспонатами, используя предоставляемое центральным музеем финансирование.

— С того момента, когда мы стали филиалом федерального Центрального Военно-морского музея, руководство стало выделять нам средства на совершенствование, — объяснил изменения В.Клюев.

Сейчас идет реконструкция и приведение в порядок внутреннего музейного дворика, так называемой наружной музейной экспозиционной площадки: пушки, ядра, якоря и все то, что эти годы накопилось в фондах музея.

«Все эти предметы требуют поддержания их уровня», — сообщил В.Клюев.

Что касается пушек, то существует порядок их зачистки и обработки определенными специальными химическими составами, защищающими от воздействия влаги, температуры и от разрушения насекомыми (очевидно деревянных лафетов), который и был применен. Поэтому прежде черные из-за старинной патины корабельные орудия теперь выглядят как новые.

По уверениям начальника музея, под воздействием внешних факторов и специальных консервирующих химикатов пушки через несколько месяцев потемнеют и станут коричневыми.

— Так они и должны выглядеть. Безусловно, сейчас их внешний вид пугает людей, но это сделано для зимнего периода эксплуатации и консервации, — объяснил В.Клюев. Назвав критиков проведенной реставрации невеждами, не знающими правил содержания музейных предметов, он уточнил, что работы произведены сертифицированной компанией.

Не потемнеют, а облезут

Севастопольский историк-краевед Степан Самошин отреагировал на такой комментарий категорически: «Я думаю, что это ложь от начала и до конца, Для начала, хотелось бы посмотреть на регламенты, о которых говорит начальник музея. Что касается якобы примененных химических составов, то я сегодня там был и убедился, что двухсотлетние пушки явно зачищены механическим способом, металлическими щетками или насадками. На них — множество царапин, и это прекрасно видно».

У С.Самошина есть человек, который наблюдал весь процесс «реставрации». Сверху пушки покрыли лаком, который наносился кистями. Лак точно не потемнеет. Чтобы набрать естественную патину, пушкам нужны годы, а, возможно, и десятилетия. Наоборот, под воздействием климатических условий лак будет постепенно слезать, и, скорее всего, пятнами.

— Я убежден, что в Санкт-Петербурге об этой инициативе никто не знает. Обязательно надо сними связаться, поскольку урон нанесен непоправимый! — горюет С.Самошин.