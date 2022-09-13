Крымские таможенники передали ценную икону Министерству культуры РФ

Сотрудники Крымской таможни передали Управлению Министерства культуры Российской Федерации по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам икону «Господь Вседержитель», созданную в начале XX века.

Реликвию сотрудники Джанкойского таможенного поста обнаружили в январе 2022 года у гражданина Украины, который въезжал на территорию РФ. В его ручной клади таможенники выявили незадекларированную икону, исполненную в каноническом стиле, в серебряном окладе с позолотой.

Таможенная экспертиза установила, что икона изготовлена более 50 лет назад, относится к культурным ценностям и имеет художественное значение.

Решением суда икона конфискована. В ближайшее время Министерство культуры Российской Федерации определит хранителя иконы «Господь Вседержитель».