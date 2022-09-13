До 1 октября можно выбрать, в каком виде получать льготы

Севастопольцы, получающие федеральные льготы, до 1 октября могут изменить способ их получения: в натуральном виде или деньгами. Для этого до конца месяца нужно успеть написать заявление в Пенсионный фонд.

Сумма денежной компенсации составляет 1313 рублей в месяц.

«У федеральных льготников есть право ежегодно до 1 октября менять форму получения набора социальных услуг (НСУ) по желанию — в натуральном виде или денежном эквиваленте. При этом форма НСУ изменится с 1 января следующего года. Тем, кто не планируется что-то менять, заявление писать не нужно», — рассказала руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Севастополю Виктория Пискунова.

В 2022 году набор социальных услуг получают более 30 тысяч севастопольских федеральных льготников, из них свыше 17 тысяч — в денежном эквиваленте, остальные — в натуральном виде.

Размер НСУ в денежном эквиваленте в 2022 году составляет 1313,44 рублей в месяц. Из них стоимость лекарств — 1011,64 руб., путевки в санаторий — 156,50 руб., проезда к месту лечения и обратно — 145,30 руб.

«К выбору между льготами и денежным эквивалентом необходимо подходить обдуманно. Если отказаться от натуральной льготы или одной из ее частей, то в течение всего следующего года не будет возможности воспользоваться получением лекарств или путевкой, или оплатой проезда. Сохранив за собой право на натуральные льготы, гражданин сможет получить услуги в необходимом для него размере — ведь стоимость лекарств, путевки и проезда к месту лечения и обратно превышает денежный эквивалент», — предупреждает В.Пискунова.