В Ласпи построят вертолетную площадку

В севастопольской зоне ЮБК планируется построить посадочную площадку для вертолетов и подъездную дорогу к отелю «Пальмида». Для этого с 7 сентября до 7 октября проводят общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории.

«Целью разработки документации по планировке территории является обустройство элементов транспортной инфраструктуры — автомобильной дороги и посадочной площадки для вертолетов. Рассматриваемый участок проектируемой дороги начинается в месте примыкания к дороге общего пользования регионального значения «Ялта – Севастополь» и завершается примыканием к существующей дороге, обеспечивающей транспортную связь пансионата «Изумруд», расположенного севернее», сообщает департамент архитектуры.

Экспозицию проекта можно будет посмотреть на сайте департамента dag.sev.gov.ru (раздел «Общественные обсуждения») с 14 по 28 сентября.

В апреле в правительстве Севастополя, когда уточняли границы природных заказников «Байдарский», «Мыс Айя» и «Ласпи», упомянули, что изменения допускают наличие в заказниках посадочных площадок для вертолетов. Это делается для возможности привлечения спецавиации на борьбу с лесными пожарами. Для этого уже заключен договор с ФБУ «Авиалесоохрана».

Сейчас частный пансионат «Пальмида», расположенный в бухте Ласпи, не работает. Последний отзыв посетителей об отдыхе там был размещен летом 2013 года, а цены на услуги и размещение на сайте пансионата указаны еще в гривнах.