Станцуют «Бахчисарайский фонтан»

«Идея постановки хореографического спектакля по мотивам поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан» возникла несколько лет назад у создателя «Театра-студии» Дарьи Чумаковой. Она также и артистка театра танца. Реализация стала возможной только с получением грантовой поддержки, предоставленной ООГО «Российский фонд культуры», — рассказала пиар-менеджер проекта Наталья Марченко.

Проект по постановке хореографического спектакля, подготовленный Д.Чумаковой, стал единственным победителем из Южного федерального округа в конкурсе грантов «на реализацию новых постановок и творческих проектов независимым некоммерческим профессиональным коллективам и компаниям».