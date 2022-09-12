Севастополь может стать центром органического виноделия

На сегодня в регионе зарегистрировано два винодельческих предприятия, работающих по органическим технологиям выращивания винограда.

В ходе аудита «Винного гида России» Роскачества в 2022 году был вручен «органический» сертификат коллективу КФХ Чоргун, имеющему 17,5 га виноградников в Севастополе. Это третий в стране и второй в Севастополе органический виноградник.

В ближайшие годы город может стать «столицей» органического виноградарства и виноделия. Севастопольская зона благоприятна для развития органического виноградарства благодаря климатическим условиям, развитой научно-практической базе для перевода виноградника на систему «органики», при которой запрещено использование синтетических препаратов, защищающих растения от болезней и вредителей. Сообщает пресс-служба Роскачества.

«Климатические факторы играют огромную роль при использовании органического подхода к виноградарству. Органический виноградник, если он заболел, сложно вылечить доступными препаратами серы и меди. Это тонкая работа по прогнозированию погодных условий и предупреждению болезней. Нужно развивать собственный иммунитет виноградника», — рассказал эксперт по органическому виноградарству КФХ Чоргун и ряда других крымских хозяйств, старший научный сотрудник института «Магарач» Яков Волков.

Виноградарство без химии

Органическое виноградарство — это не только отказ от использования пестицидов и гербицидов. Это целый комплекс мер по оздоровлению виноградных насаждений. Одна из таких мер — развитие биоразнообразия на винограднике. Так, при органическом винограднике П.Швеца в Севастополе работает собственная пасека. По словам винодела, пчелы не только опыляют виноградник, но и помогают избежать гниения поврежденных ягод, выедая их содержимое и при этом не трогая здоровые гроздья. Также на виноградниках в междурядьях выращиваются полезные травы и злаки — «зеленые удобрения» для виноградной лозы.

На винограднике КФХ K2 Киры Ефимовой, расположенном под Севастополем, планируют пройти сертификацию в Роскачестве. Для борьбы с гусеницами, поражающими виноградные листья, здесь хотят воспользоваться не ядами, а птицами. Синиц привлекают на виноградник, размещая на территории вокруг него искусственные гнездовья — «синичники».

Также частью органического виноградарства могут быть бактерии. Сейчас в институте «Магарач» проходят эксперименты по обработке виноградника биопрепаратами, а именно, – полезными бактериями.

«Органические» риски

Основная проблема органического виноградарства — это получение более низких урожаев, чем при обычных способах возделывания. Однако по данным Роскачества, взрослый органический виноградник также способен давать хорошую урожайность. По оценкам П.Швеца, в последние годы урожайность на его винограднике превышает 50 центнеров с гектара. Это даже выше средней урожайности на виноградниках в регионе — 49,3 центнера с гектара.