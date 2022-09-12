«Парки и скверы» отчитались о выполнении госзадания

План по уборке мусорных свалок, высадке зеленых насаждений и отлову бездомных животных не стал приоритетным для госучреждения.

Подведомственное горхозу учреждение представило отчет о результатах работ за два первых квартала текущего года по трем видам деятельности: благоустройству и озеленению, содержании и эксплуатации госимущества и уборки территории. Фактически по всем пунктам запланированные показали достигнуты.

В общей сложности ГБУ «Парки и скверы» отчиталось об исполнение в первом полугодии 2022 года кассовых расходов на сумму 261,81 млн рублей. Основная статья расходов — выплата заработной платы сотрудникам организации.

При этом за полгода сотрудники «Парков и скверов» высадили только пятую часть от запланированных на год зеленных насаждений.

Полностью завалена работа по отлову безнадзорных животных. При годовом плане в 105 голов (цифра явно занижена) созданной при ГБУ «Парки и скверы» структурой «Служба отлова», которую обеспечили специальным транспортом и всем необходим для комфортной работы, отловлено только шесть бродячих собак.

Кроме этого внимание привлекают цифры, связанные с уборкой городских улиц и площадей. Предприятие несет ответственность за санитарную очистку территории в 107 га, которая судя по документам убирается регулярно, ежедневно и неустанно. При этом пункт, связанный со сбором мусора, удалением отходов из контейнеров, несанкционированных мест и бесхозных свалок выполнен за полгода лишь на 30%.

Вот почему в социальных сетях регулярно появляются гневные посты жителей про бесконечные мусорные свалки, антисанитарию, засилье грызунов и бездеятельность предприятий департамента городского хозяйства.