На выборы пришли меньше 20% избирателей

Голосование в течение двух дней — 10 и 11 сентября проводили на 32 участках в Балаклавском районе (Инкерман, Балаклавский, Орлиновский, Терновский МО) и на одном — в Ленинскоком. В списках избирателей на момент окончания голосования было включено 48385 избирателей, итоговая явка составила 18,85%, сообщили в горизбиркоме.

Число выданных избирательных бюллетеней — 9 120 — это количество избирателей, принявших участие в голосовании. Из них 5 810 человек голосовали на дому. В итоге в урны бросили 9045 бюллетеней, из них действительными оказались 8 754. Простыми словами: 75 полученных бюллетеней избиратели просто украли, а 291 — испортили.

Есть участки, где голосовавших на дому оказалось почти в четыре раза больше, чем тех, кто пришел голосовать непосредственно на участок.

По предварительным данным, победу одержал Павел Харламов. За него проголосовали более 50% избирателей — 4874.

На втором месте — кандидат от КПРФ Ирина Басова (около 19% — 1638 голосов), третьим стал Юрий Строев (ЛДПР, около 13% — 1187 голосов). На четвертом месте с 12% (1055 голосов) кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Блох.

Остаток приходится на недействительные бюллетени.