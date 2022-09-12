На Фиоленте собираются сделать велодорожки

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя заключила два контракта с краснодарской компанией «Тракт» на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству тротуаров и велосипедных дорожек на автомобильных дорогах «Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент» и «5-й км Балаклавского шоссе – мыс Фиолент». Общая стоимость подписанных контрактов более 10 млн рублей.

Активисты общественной организации «ВелоПобеда», которая уже несколько лет занимается развитием велодвижения в Севастополе, положительно отреагировали на новость, разместив в социальных сетях пост, в котором написали: «Теперь на Фиолентовском шоссе больше не будут сбивать пешеходов и велосипедистов на обочине».

Тревоги велосипедистов связаны с печально известным Т-образным перекрестком на Фиолентовском шоссе, где за последние три года произошло шесть дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали восемь человек. Общественники уверены, что планировщики велодорожек обязательно нарисуют один или нескольких велопереездов на этом перекрестке, но при существующем скоростном режиме 50-70 км/ч это может быть небезопасно.

Основываясь на собственном опыте участники ВелоПобеды предлагают перед перекрестком установить искусственные неровности или организовать светофорное регулирование, или миникольцевое пересечение, что поспособствует снижению скорости и обеспечит безопасность нерегулируемых велопереездов и пешеходных переходов на съездах кольца.

Свои предложения активисты собираются представить и обсудить с представителями дептранса до того, как специалисты ООО «Тракт» возьмутся за проектные работы. Времени осталось не так много. Срок исполнения контрактов — декабрь 2022 года.