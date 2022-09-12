Ялтинское кольцо стало опять кольцом

Из Севастополя (с Сапун-горы и с 10 км) в сторону Ялты и наоборот можно ехать теперь по кольцевому участку дороги.

Движение по тоннелю теперь разрешено в обе стороны, но только по его правой части. Из Севастополя по направлению в Симферополь нужно ехать по правой полосе правой части тоннеля. Встречный поток (из Симферополя к 10-му км) идет также по одной полосе.

Движение со стороны Ялты в сторону Инкермана и Симферополя остается без изменения — по временному объезду.