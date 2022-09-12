Историческую брусчатку садят на бетон

Первым забил тревогу реставратор Анатолий Туманов, написав в соцсети, что участок подъема от улицы Володарского зачем-то забетонировали.

«Вообще-то брусчатку положено укладывать на сыпучее основание, чтобы влага имела возможность просачиваться вглубь», — не скрывает удивления от увиденного А.Туманов. По его словам, применяемая ныне «новая технология» исключает дренажирование, создавая условия для мощного слива дождевой воды по дороге вниз, на Большую Морскую.

«Поток воды будет оказывать воздействие на заполнение швов и способствовать вымывание брусчатки», — считает А.Туманов.

В ГБУ «Севавтодор», являющейся генподрядчиком данного объекта, «Севастопольской газете» подтвердили, что на участке проезжей части действительно уложили бетонную смесь, поверху ее залили битумной эмульсией, после чего уложат песчано-цементную смесь. На весь этот «слоеный пирог» и уложат камни исторической брусчатки. Сделано так, потому что в этом месте под дорогой проложены инженерные коммуникации. По информации Севавтодора, на объекте работают два субподрядчика: «М-инжиниринг» и «Энергоучет».

Несмотря на дождь, в день нашего визита на улице Суворова работы не останавливались. Экскаватор извлекал существующее глинистое основание, которое загружалось в самосвалы. Вместо глины завозится песок, который станет новым основанием под брусчатку.

— По нормативной документации там необходимо именно песчаное основание, — сообщили в Севавтодоре.

Но глина — нетипичный грунт для этой улицы, и вообще для Севастополя.

— Резонно предположить, что глинистые грунты специально завозили во время укладки брусчатки, — рассказал «Севастопольской газете» эксперт в области строительства Алексей. — Глина не дает усадки, она плотная и одновременно пропускает воду. Песок, который завозят сейчас, как бы его не уплотнили, все равно будет подвержен усадке и со временем начнет проваливаться. Можно предположить, что строители, которые изначально укладывали брусчатку, это понимали.

По его словам, «нетрудно спрогнозировать, что бетонное основание создаст постель, откуда не будет уходить вода. Образно говоря, это будет корыто, в котором вода будет стоять постоянно. При минусовых температурах вода будет замерзать, расширяться и выдавливать камни».

Отметим, что строительные машины и механизмы работают на объекте, который не оснащен мойкой для колес, и вся грязь со стройки развозится по окрестным улицам Центральной горки. И это притом, что в соответствии с существующими нормами, а также постановлением правительства Севастополя от 23.01.2015 г., застройщики должны оборудовать выезды со строительных площадок на городскую территорию пунктами очистки или мойки колес транспортных средств.

Напомним, что Севавтодор — это уже второй подрядчик, который взялся за ремонт ул.Суворова. У первого — ООО «Крымстроймост» — не оказалось специалистов, способных ровно уложить историческую брусчатку на место. Теперь же ее укладывают очень необычным способом.