Доступное цифровое образование оказалось пока недоступным

Начнем с того, что еще летом Минцифры объявило о запуске двух новых образовательных проектов. Один из них — «Код будущего» предлагал школьникам 8-11 классов освоить современные языки программирования и узнать, на каком из языков «говорят» программисты всего мира.

Второй проект — «Цифровые кафедры» — предназначен студентам, которые могли бы освоить полный цикл создания 3-D моделей и узнать все о разработке приложений. Всем, кто уже окончил школу, но продолжает мечтает стать программистом или веб-дизайнером предлагается перейти на специальную страницу сайта «Госуслуги» (profidigital.gosuslugi.ru/) и выбрать направление обучения.

Заявленными образовательными программами можно было воспользоваться со 100% скидкой, что, понятно, для школьников и их родителей особенно привлекательно.

Однако на практике все оказалось несколько иначе, о чем «Севастопольской газете» рассказала читательница Татьяна Ш. Вместе с сыном 11-классником они на протяжении нескольких дней пытались безуспешно зарегистрироваться на заявленной странице.

По словам Татьяны, все началось со школьного электронного дневника, куда пришла информация о реализации двухлетнего проекта для старшеклассников. Сообщение содержало подробную информацию, с описанием, как и что делать, чтобы зарегистрироваться и принять участие в проекте. Обучение обещали начать в сентябре-октябре 2022 года, для чего с 15 августа необходимо подать заявку на сайте Госуслуг от самого школьника или его родителей.

По результатам регистрации обещали прислать ссылку для прохождения вступительных испытаний, после чего на платформе образовательной организации планировалось заключить договор на обучение.

— По тем данным, которые были присланы, с 15 августа ссылка на сайте Госуслуги должна быть активна. Однако именно с этого самого момента мы безуспешно пробуем заходить туда, — рассказала Татьяна.

При этом она отмечает явные несостыковки в сроках подачи заявления: где-то указано, что подать заявление необходимо до 10 сентября, и буквально на той же странице означенный срок сдвинут еще на 5 дней, до 15 сентября.

— По указанной ссылке действительно попадаешь на портал Госуслуг, где, как оказалось, попросту отсутствует информация о проекте «Код будущего». То есть, там есть вкладка под названием «Цифровые профессии-2022», но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что это совсем другая программа, которая предусматривает скидки для инвалидов, безработных, студентов, бюджетников, но не школьников, — сетует читательница.

Попытки разобраться, позвонив на номер «Горячей линии», тоже не к чему не привели. Там пояснили, что сайт может работать некорректно, и посоветовали заходить на него в вечерние часы. Однако ни вечером, ни ночью принципиально ничего не изменилось, ссылка, как была, так и осталась неактивной.

Татьяна также рассказала, что предприняла множественные попытки зайти на сайт с помощью знакомых и родственников не из Крыма, это также не привело к успеху.

В желании как-то прояснить ситуацию, журналисты «Севастопольской газеты» тоже включились в этот образовательный квест, и неожиданно «набрели» на иную информацию — о том, что запись на программу «Код будущего» на портале Госуслуг откроется только в сентябре.

— Я отправила свой электронный адрес и туда. Но ясности так и нет — существует ли эта программа, можно ли стать ее участником? И есть ли кто-то, кто отвечает за ее реализацию в нашем городе? — хочет выяснить читательница.