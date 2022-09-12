Автомобиль с роженицей застрял в пробке на Ялтинском кольце

Днем на автодороге «Инкерман-Севастополь» к экипажу ДПС обратился взволнованный мужчина, который вез беременную жену в родильный дом. У нее уже начались роды, а проехать из-за пробки на Ялтинском кольце было невозможно.

Автоинспекторы приняли решение оперативно доставить семейную пару в медицинское учреждение. Включив спецсигналы на патрульном автомобиле, сотрудники ДПС в считанные минуты сопроводили автомобиль с роженицей к роддому.

«Полицейские очень быстро и отзывчиво отреагировали на мою просьбу и сопроводили нас прямо ко входу приёмного отделения. В течение получаса у меня родился сын!», — поделился радостными эмоциями глава семейства.

В спешке мужчина не спросил имена сопровождавших его сотрудников полиции, поэтому написал письмо в адрес руководства полиции города, в котором поблагодарил патрульных за оказанную помощь.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю, в составе экипажа ДПС в тот день несли службу севастополец старший лейтенант полиции Андрей Сургай и старший инспектор полка ДПС из Челябинской области старший лейтенант полиции Сергей Мельников.