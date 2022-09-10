Раненый нацистами курсант оказался фейком

Полиция Севастополя выяснила, что молодой человек, который на видео рассказывает, что он «курсант Нахимовского училища» и на него напали трое украинских националистов с ножами, на самом деле не курсант, а травмы он нанес себе сам.

Полиция Севастополя опровергает недостоверную информацию, размещенную в СМИ и в соцсетях. «Сотрудниками полиции в одном из мессенджеров выявлена публикация с видео, на котором неизвестный молодой человек сообщает, что на него несколько дней назад совершили нападение неизвестные мужчины в балаклавах. По факту данной публикации сотрудниками полиции была проведена проверка, оперативно установлена личность молодого человека. Им оказался 18-летний студент-второкурсник одного из местных вузов. Во время беседы с полицейскими он признался, что некоторое время назад после семейного конфликта самостоятельно причинил себе травмы острым металлическим предметом. Затем придумал историю о совершённом на него нападении, для подтверждения этой версии записал видео и направил администраторам одного из телеграм-каналов», — сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Молодой человек после беседы в полиции признался на камеру, что ему стыдно за придуманный фейк.