Здания ИнБЮМа в Мартыновой бухте отремонтируют в едином стиле с оперным театром

Более 20 строений, относящихся к Институту биологии южных морей, по адресу ул.Катерная, 47 будут капитально отремонтированы, чтобы они не диссонировали с постройками культурного кластера на мысе Хрустальный.

Эскиз проекта обсудили 8 сентября на заседании архитектурно-художественного совета. Его разработало ООО «ЗаказЭкспертСтрой» в рамках капитального ремонта объектов научных организаций, подведомственных Минобрнауки.

В план капремонта включены главный радиобиологический корпус, здание аквариальных помещений, эллинги, гаражи, склады и т.д. На территории также есть объект культурного наследия — казармы 10-й береговой батареи. Никаких земляных работ там проводить не будут, а потому не запланированы и археологические изыскания.

Как было заявлено разработчиком, в рамках капремонта все планировочные решения и технико-химические показатели объектов остаются в своих габаритах. Зато предусмотрено устроить современные вентилируемые фасадные системы с использование фиброцементных панелей, с сохранением архитектурного облика сооружений. Существующее обрамление вокруг окон, выполнят современными материалами и приведут в соответствие с изначальным архитектурным обликом. Прежние композитные панели демонтируют, но затем повторят архитектуру с сохранением облика зданий.

Все здания и сооружения будут выполнены в едином стиле, в одном цветовом решении, с выраженным акцентом на окна. Этот акцент предложили даже усилить, дополнительно затемнив оконные переплеты.

Особое внимание предполагается уделить причальной стенке, пирсу и набережной. Первый — отремонтируют, второй — приведут в порядок и благоустроят, снабдив подсветкой, а также расставив вдоль растения в кадках.

Хотя данная территория традиционно была и остается закрытой для свободного посещения, эксплуатировать ее предполагается красиво.

Среди прозвучавших рекомендаций — не забыть соотнести облик зданий с визуальной концепцией набережной, которая должна продолжить набережную от культурного кластера на мысе Хрустальном. В частности, по использованию облицовочных материалов.

— Знаковое место, знаковое здание, и его действительно надо приводить в порядок. Коллеги получили финансирование на капитальный ремонт этого объекта, и в рамках этого бюджета сделали предложения, в которые мы сегодня внесли небольшие косметические правки, — прокомментировал председательствующий на архитектурно-художественном совете вице-губернатор Николай Гордюшин.

О культурных кластерах

Культурно-образовательные комплексы в Калининграде и Севастополе, а также во Владивостоке и Кемерово, строятся по поручению Президента России с 2018 года.

В Севастополе объекты культурного кластера (оперный театр, хореографическая академия, музейный комплекс, художественная галерея и служебное жилье для их персонала) строят на мысе Хрустальный, на териториях двух бывших военных заводов от Артиллерийской бухты до Карантинной.