В лесхозе показали, как выращивают краснокнижные деревья

Чтобы вырастить из семян можжевельники и сосны, нужно три года упорно работать, а приживется только 62% от посаженного.

В Севастопольском участковом лесничестве в декабре прошлого года высадили саженцы можжевельника дельтовидного, сосны крымской и пицундской взамен 10 тысяч вырубленных под строительство медкластера деревьев.

Долгая работа

Всего на площади 10 соток в Севастопольском участковом лесничестве в конце прошлого года были высажены 728 штук можжевельника дельтовидного, пять тысяч сосны пицундской (Станкевича) и 62 саженца сосны крымской (Палласа).

— Высадка зеленых насаждений была произведена в декабре 2021 года. В течение всего вегетационного периода за ними проводятся уходные работы: прополка, культивация междурядий, полив. В конце октября запланирована инвентаризация. Мы посмотрим количество и процент выживаемости. В ноябре-декабре будет выполнена дополнительная высадка, — объяснила начальник производственного отдела ГБУ Дирекция ОПТ «Лесного хозяйства» Татьяна Кривенко.

По словам специалиста, в среднем приживаемость по лесным культурам в Севастополе составляет порядка 62%.

Чтобы вырастить краснокнижные деревья, нужно сначала подготовить почву. Делают это за за два года до посадок. Сначала проводится планировка площади, глубокое рыхление земли трактором, затем двухкратная вспашка и трехкратная культивация.

Все процессы механизированы, кроме непосредственно высадки саженцев. Можжевельник дельтовидный высаживается с закрытой корневой системой (в стаканчиках), что возможно сделать только вручную. По словам Т.Кривенко, ручная посадка более бережная и, соответственно, приживаемость растений значительно выше.

По проекту компенсации в этом году запланированы только дополнительные посадки на территории Севастопольского и Мекензиевского участковых лесничеств. Дополнение производится по договорам с подрядчиками строительства больницы скорой помощи (хутор Пятницкого), психоневрологического диспансера (п.Дергачи, ул.Горпищенко) и севастопольского участка трассы «Таврида», на котором поздней осенью должны высадить 80 тысяч деревьев.

По данным пресс-службы компании «РТ-СоцСтрой» госкорпорации Ростех, которая ведет строительство объектов медицинского кластера в районе хутора Пятницкого, на участках Севастопольского и Мекензиевского лесничеств в рамках компенсации вырубленных зеленых насаждений высажено 11,8 тысяч деревьев и кустарников, в том числе краснокнижных — можжевельника дельтовидного и высокого, сосны пицундской и крымской, фисташки туполистной.

Для расчистки строительной площадки от деревьев, не входящих в Красную книгу региона и России, компания оплатила порубочные билеты на сумму более 10 млн рублей. Данные средства поступили на счет правительства Севастополя и должны использоваться для дальнейшего озеленения города.

Согласно нормам закона, компенсация вырубленных под хозяйственные нужды зеленых насаждений обеспечивается в двойном размере.

Выращивают всё

В относительно небольшом питомнике в Балаклаве (его площадь один гектар), сотрудники отдела питомниководства и лесоразведения выращивают саженцы почти всех местных видов деревьев для нужд Севастополя.

— На самом деле мы выращиваем фактически все, произрастающие в нашем регионе растения, в том числе, занесенные в красные книги Севастополя и Российской Федерации, кроме можжевельника высокого. Мы пока не можем найти способ, как его вырастить, — рассказывает и.о. начальника отдела питомниководства и лесоразведения Юрий Плахтий.

Процесс выращивания лесов долгий и не простой. В декабре собираются шишки. Из них ручным или механизированным способом добывают семена, просеивают, провеивают, проводят экспертизу. И только на следующий год они попадут в землю.

— Через два года после всех этих процедур мы готовы высаживать сеянец в открытый грунт. От семечки до готового саженца проходит около трех лет, — объясняет Ю.Плахтий.

По его словам, в этом году питомник должен подготовить порядка 80 тысяч штук посадочного материала. Всего же сейчас в питомнике произрастает в два раза больше растений.

Будет новый питомник

Представители дирекции ООПТ и лесного хозяйства сообщили, что к весне следующего года в районе 5-го км в Севастополе будут разбит новый питомник.

Сейчас процесс его организации находится на завершающем этапе подготовки документов. Планируемая площадь нового питомника — около 12 гектаров, два из которых лесоводы мечтают отвести под «школу» для саженцев сосны пицундской. Школа — это когда сеянец высаживается в грунт питомника для подращивания с перспективой дальнейшей высадки в открытый грунт.