Проверили образцовые подвалы и укрытия

В Севастополе началась кампания по наведению порядка в подвалах многоквартирных домов. Четыре из них осмотрел с журналистами директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Жительница дома на ул.Новороссийская Лидия Камышлова говорит, что подвал в доме привели в порядок впервые за десятки лет. Ситуация сдвинулась с мертвой точки буквально несколько дней назад.

— Жильцы дома приносили в подвал всякий хлам. Да и люди на улице могли идти и запросто кинуть пакеты с мусором в подвальное окно — нам его пришлось заколотить, — рассказала женщина. — И вот сегодня буквально за несколько часов управляющая компания все вывезла. Электрики подключили свет, да еще провели дезинфекцию. Раньше здесь была масса блох — счастье, что их потравили.

На вопрос: «Сколько в подвале может разместиться человек?», Лидия Владимировна ответила, что нисколько. «В случае чего дом просто сложится», — не верит женщина в крепость родных стен. Впрочем, укрытие на случай чрезвычайной ситуации находится неподалеку, о чем жителям сообщают объявления, развешанные в подъездах.

Зато на ул.Гоголя в подвале может разместиться, как минимум, человек 250. Но он и запроектирован именно как укрытие. Есть и свет, и вода, и второй выход, и даже туалеты. Правда, пока совершенно нет никакой мебели, хотя бы скамеек. Об этом должны позаботиться сами жильцы.

По словам представительниц управляющей компании УК «Центр» (женщины на стали называть себя), это помещение они и без распоряжения губернатора все время содержали в порядке, хотя и не обязаны, так укрытия не числятся на балансе УК, и денег, соответственно, они не получают.

В укрытии на ул.Хрулева журналистам продемонстрировали тоже вполне приличное и чистое помещение. А жильцы также выразили радость, что теперь дом избавился от блох.

— Мы много лет добивались, чтобы этот подвал привели в порядок, — рассказала Наталья Филипповна. — Недавно мы позвонили на телевидение и тогда к нам наконец-таки пришли. Новую металлическую дверь поставили на днях, потравили блох и мышей. Вот только туалета здесь нет — канализация сильно бурлила и трубы пришлось залить бетоном.

Будут поднимать тариф?

По словам Е.Горлова, сейчас работа по приведению подвалов в нормативное состояние ведется ежедневно.

В департамент городского хозяйства поступило 74 обращения от горожан. Выяснилось, что многие подвалы «используются не по назначению». И чаще всего виноваты в этом сами жильцы, которые превратили подвалы в склады старых вещей. Кроме того, затраты на уборку подвальных помещений с одной квартиры составляют всего 0,2 копейки. И получается, управляющим компаниям это совершенно невыгодно. Поэтому тарифы будут пересматриваться, пообещал Е.Горлов.

— Также с Госжилнадзором мы будем разбираться, почему не все подвалы доступны жителям и почему часть из них перегорожена, — пообещал глава горхоза.

Показуха

Напомним, в конце августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился привести в порядок подвалы, укрытия и бомбоубежища. Но севастопольцы продолжают массово жаловаться, что на самом деле, никто и не думал наводить там порядок.

По словам председателя дома №9 по улице Коммунистическая, представитель УК «Центр» ограничились наклеиванием объявлений с указанием, в какой квартире находятся ключи от подвала. При этом на двери в подвал вообще нет замка.