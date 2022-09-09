Продавать и ремонтировать автомобили собираются возле кладбища

В Севастополе на Монастырском шоссе построят выставочный центр по продаже автомобилей с комплексом автосервиса. Его планируется возвести на земельном участке в 33 сотки в 300 метрах от развязки «Огурец».

На публичной кадастровой карте указано, что участок в районе кладбища у п.Кальфа как раз и предназначен для «размещения иных объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства».

Весной объявление о продаже этого участка активно размещалось в интернете. Просили за него 30 млн рублей. Уточнялось, что к участку подключена вода, канализация и электроэнергия, а трафик с Фиолента такой, что разместить тут станцию техобслуживания и автосалон сам Бог велел.

В итоге покупатель нашелся. А на сайте Севнаследия появилась информация, что на участке уже проведена экспертиза: объекты культурного и исторического наследия не выявлены. Строить можно.