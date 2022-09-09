«Пионер-М» дошел до Севастополя

«С судном прибыла сдаточная команда — специалисты Средне-Невского судостроительного завода (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации). Им предстоит расконсервировать его, привести в рабочее состояние все механизмы и системы, передать все документы на судно. Затем приступит к работе комиссия, созданная приказом ректора университета», — рассказал начальник отдела эксплуатации научно-исследовательских судов СевГУ Сергей Шестерненко.

Оформление необходимой документации, процесс передачи «Пионера-М» университету должны завершиться до декабря.

Первый выход в море судна запланирован на декабрь.

«Так как это будет в конце года, мы зависим от погодных условий на море. В общей сложности рассчитываем примерно на пять ходовых дней», — рассказал С.Шестерненко.

Буксировка «Пионера-М» из Санкт-Петербурга в Севастополя началась 17 августа.