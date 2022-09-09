Ограничат движение транспорта из-за ремонта подпорной стены

Из-за капитального ремонта подпорной стены на подъеме к ул.Толстого по ул.Крылова на два месяца планируется ограничить проезд на нескольких улицах.

Так, проезд будет запрещен на участке улицы Академика Крылова от пересечения с улицей Годлевского до пересечения с улицей Рябова.

Временное ограничение будет действовать с 27 сентября по 27 ноября 2022 года.

Соответствующий приказ департамента транспорта размещен на сайте правительства города. В нем говорится, что строительной компании ООО «ЭнергоИнтелСтрой» необходимо разработать альтернативные пути обхода для пешеходов.