Молодежные проекты выиграли микрогранты

Деньги пойдут на реализацию проектов в области культуры, здорового образа жизни и развития стратегического мышления.

Пять севастопольцев стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц «Микрогранты», трое из них — студенты Севастопольского государственного университета, сообщила пресс-служба управления по делам молодежи и спорта.

Студентка Гуманитарно-педагогического института Ксения Биба на проект по социально-культурной адаптации детей-беженцев «Добро в Севастополе» получила 93 тысячи рублей. Студент института финансов, экономики и управления Руслан Кожанов выиграл 99 тысяч рублей на проект «Развитие стратегического мышления «Игра ГО». Учащаяся института развития города Алена Смирнова потратит 64 тысячи на организацию тренинга для тренеров «Меняй!».

Библиотекарь центра инклюзивной культуры и медицинских знаний Екатерина Астахова выиграла грант в сумме 72 тысячи рублей на реализацию молодежного урбанистического митапа «ЗОЖ-пропаганда». В проекте будут нестандарные и нескучные информационные блоки о здоровье, спортивные активности в городских парках и самый вкусный блок «Время есть!» о здоровом и простом питании, мастер-классы и дегустация.

Уточним, что митап — это неформальное собрание специалистов для обсуждения вопросов и передачи знаний.

На создание иммерсивного спектакля «100 лет Культурному комплексу "Корабел"» Евгений Бойцов получил 100 тысяч рублей.

Победители должны реализовать свои проекты в период с октября 2022 по сентябрь 2023 года.

Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодёжь. Гранты» — это не просто финансовая помощь, а настоящий социальный лифт для молодых людей. Конкурсы направлены на вовлечение российской молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в творческую деятельность и социальную практику, а также на повышение гражданской активности, формирование здорового образа жизни и раскрытие потенциала молодежи в интересах развития страны. Минимальная рекомендованная сумма гранта 17 тысяч рублей, а максимальная — 100 тысяч.