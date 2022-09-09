Губернатор Севастополя предложил включить самбо в систему государственного воспитания

Занятия самбо могут быть включены в государственную систему воспитания, которая внедряется в общеобразовательных школах начиная с этого года.

С таким предложением выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе селекторного совещания, посвященного созданию инфраструктуры для занятий самбо и развития этого вида спорта в России и на Донбассе в рамках партпроекта «Единой России» «Zа Самбо», сообщает ТАСС.

«Я предлагаю на комиссии Госсовета по образованию, которую я возглавляю, обязательно тоже обсудить, и в контексте третьего урока физкультуры, и в контексте включения самбо в ту систему государственного воспитания, которая с этого года благодаря усилиям Сергея Кравцова (министр просвещения РФ — прим. ТАСС), внедряется в школы — это и линейки, и уроки «о самом важном». И самбо, совершенно точно, станет одним из компонентов такой воспитательной работы, потому что это не только спортивная часть, но это и серьезная идеологическая часть, которую мы и с руководителем федерации обсуждали, которая обязательно сопутствует занятиям спорту», — сказал М.Развозжаев.