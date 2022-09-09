Фасад поликлиники в Севастополе почему-то украсили эмблемой московской больницы

Эскизный проект поликлиники для Пятого микрорайона, одобренный 8 сентября на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя, почему-то украшен эмблемой Первой градской больницы им.Пирогова в Москве.

Речь идет о проекте поликлиники на 400 посещений в смену, разработанный ООО «Теплостройсервис» в рамках региональной программы модернизации первичного звена системы здравоохранения Севастополя. Поликлинику планируют вписать в плотную городскую застройку на пересечении улиц Шевченко и Молодых строителей, на площади 7392 кв.м, из которых пятая часть отведена под здание, половина территории — под асфальт, а остальное — под озеленение.

В поликлинике разместят дневной стационар, отделение восстановительного лечения, кабинеты функциональной диагностики и эндоскопических исследований, приемно-смотровой бокс и блок лучевой терапии.

Согласно проекту, здание разновысотное и имеет сложную конфигурацию, максимальное количество этажей — четыре, из них один — цокольный. Первый этаж оборудован входами и выходами, этажи связаны между собой двумя лестничными клетками и одним открытым входным лестничным маршем.

Здание имеет открытую террасу на четвертом этаже, оборудованную стеклянным ограждением, которую предполагается использовать для дневного стационара и отделения медицинской профилактики.

Фасады отделаны фиброцементными плитами, создающими объемные элементы между окнами, а также алюминиевыми композитными панелями, разрезающими фасад по горизонтали. Остальные элементы оштукатурены и окрашены.

На суд членов архитектурно-художественного совета представили два варианта цветового решения: классически серый, и подчеркнуто темный. Первый совету понравился больше, как традиционный для Севастополя.

Архитекторов также заинтересовал вопрос заезда на территорию и количество парковочных мест. Оказалось, что заезд предназначен только для спецтранспорта, а для посетителей предусмотрено 40 парковочных мест на специальной парковке.

Среди других пожеланий — увеличить количество велопарковок и скамеек на территории. Впрочем, вопрос о велопарковках вызвал у некоторых откровенное непонимание: больные едва ли будут массово приезжать лечиться на велосипедах.

Интерес вызвала и наружная веранда, которая занимает четвертую часть этажа, и в холодную часть года явно не будет использоваться.

Также участницу обсуждения биолога Наталью Мильчакову заинтересовало проведена ли была подеревная съемка территории и объем планируемых зеленых насаждений. На это докладчик заверила, что деревьев будет достаточно и даже предусмотрен газон из многолетних трав.

Из иных рекомендаций — выделить темным цоколь первого этажа, визуально заземлив тем самым фасад здания.

Еще одной недоработкой признано отсутствие входного козырька.

В целом проект был одобрен большинством участников обсуждения, с акцентом на использование местных материалов. Иных принципиальных вопросов не возникло. А стоило бы спросить: это точно проектировалось для Севастополя? Почему проектанты не сочли нужным даже принять во внимание, что поликлиника относится к Первой городской больнице Севастополя, а не Первой градской в Москве, хотя тоже имени великого хирурга?

Напомним, что ввести здание в эксплуатацию планируется в 2025 году. Первоначально ее собирались строить по проекту поликлиники села под Красноярском.