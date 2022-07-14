Запущен третий автобусный рейс из Крыма в Херсон

Об увеличении количества рейсов на регулярном автобусном сообщении с Херсоном, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым.

Об увеличении количества рейсов на регулярном автобусном сообщении с Херсоном, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым.

В министерстве провели анализ пассажиропотока на этом направлении и приняли решение увеличить количество рейсов с двух до трех. Теперь автобусы курсируют в экспрессном режиме ежедневно от автостанции «Курортная» в Симферополе по такому расписанию: время отправления — 6.30, 10.30 и 14.30, время прибытия в Херсон — 12.00, 16.40 и 20.05.

Регулярное автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями открыто с 1 июля. Из Симферополя осуществляются рейсы в Херсон, Мелитополь, Бердянск.

Рейсы выполняются перевозчиком ГУП РК «Крымтроллейбус» на паритете с перевозчиками Херсона, Мелитополя, Бердянска.