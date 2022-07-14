Задержали серийного ресторанного дебошира

В одном из ресторанов Севастополя сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого 44-летнего местного жителя: чтобы не оплачивать солидный счет он опять устроил скандал.

В одном из ресторанов Севастополя сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого 44-летнего местного жителя: чтобы не оплачивать солидный счет он опять устроил скандал.

«На требования сотрудников ресторана гражданин ответил нецензурной бранью и угрозами физической расправы над персоналом досугового центра. Сумма ущерба составила более четырех тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Мужчина признался правоохранителям, что денег для расчета за съеденные деликатесы и выпитые изысканные вина у него изначально не было.

Подобный оригинальный способ посещения ресторанов правонарушитель использовал неоднократно. Сотрудники Росгвардии в очередной раз задержали дебошира и доставили его в отделение МВД для дальнейшего разбирательства.