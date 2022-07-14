В Балаклаве отметят День металлурга

После двух лет пандемии Балаклавское рудоуправление решило возобновить празднование Дня металлурга в очном формате.

После двух лет пандемии Балаклавское рудоуправление решило возобновить празднование Дня металлурга в очном формате.

В субботу, 16 июля в 19 часов жителей и гостей Балаклавы приглашают в сквер на улице Новикова на концерт. В нем примут участие заслуженная артистка России Анна Масорина, заслуженный артист Крыма Вячеслав Музыченко, образцовый ансамбль современного танца РИТМ-DANSE, Севастопольский академический театр танца имени Вадима Елизарова, Театр танца «Подворье» и светодиодный танцевальный проект «Шоу-Гранд».

На торжественной части анонсировано присутствие руководителей всех ветвей власти и всех уровней, представителей общественных и ветеранских организаций. Завершится празднование фейерверком в 22.00.

Балаклавское рудоуправление работает с 1936 года. Предприятие разрабатывает месторождения флюсовых известняков, применяемых в металлургии.