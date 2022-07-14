Севастополь взял шефство над Мелитополем

Шефство над временным областным центром Запорожской области Мелитополем поручено Севастополю. Такая практика будет распространена и на другие освобожденные районы.

Шефство над временным областным центром Запорожской области Мелитополем поручено Севастополю. Такая практика будет распространена и на другие освобожденные районы.

Об этом 14 июля сообщил участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«У нас в город приехала группа шефов, по всей области будет распространена практика шефов. За городом Мелитополем закреплен Севастополь, за районами закреплены Тверь, Новгородская область, Белгородская, другие, которые помогают отдельно взятым районам решать проблемы с дорогами, подготовкой к 1 сентября», — цитирует Е.Балицкого ТАСС.

Такая практика ранее была распространена в Донецкой и Луганской народных республиках.

Правительство Севастополя ранее брало шефство над Старобельском — городом в ЛНР.