Проведут первый военно-патриотический фестиваль

В Севастополе 22-24 июля намечено провести масштабный фестиваль искусств «Корабельная сторона». Принять участие в нем смогут не только певцы, чтецы и танцоры, но и художники, авторы документальных фильмов и даже прозаики. Направленность мероприятия — военно-патриотическая.

В Севастополе 22-24 июля намечено провести масштабный фестиваль искусств «Корабельная сторона». Принять участие в нем смогут не только певцы, чтецы и танцоры, но и художники, авторы документальных фильмов и даже прозаики. Направленность мероприятия — военно-патриотическая.

— В Вооруженных силах проходит масштабный конкурс художественной самодеятельности, который неизменно завершается в Москве. На каждом флоте и военном округе такой фестиваль существует, но в Севастополе и на ЧФ подобного не проводилось, — рассказал начальник Дома офицеров флота Владимир Пискайкин.

Организаторы надеются привлечь как молодежные, так и ветеранские организации, чтобы выявить творческие таланты. Возрастных ограничений на фестивале нет.

Отбор участников проведут в онлайн-режиме. В почетные члены жюри фестиваля приглашен артист советского и российского кино Борис Галкин.