Проект трех домов на въезде в город сочли грустным и отправили на доработку

Членам архитектурно-художественного совета не понравился проект комплекса жилых домов со встроенными и встроено-пристроенными помещениями, которые по решению правительства Севастополя планируется построить на пересечении дороги на Максимову дачу и Балаклавского шоссе.

Членам архитектурно-художественного совета не понравился проект комплекса жилых домов со встроенными и встроено-пристроенными помещениями, которые по решению правительства Севастополя планируется построить на пересечении дороги на Максимову дачу и Балаклавского шоссе.

Так собственнику участка компенсируют частичное изъятие земли под многоуровневую развязку. Дома построят на месте стоянки на 5-м км, расположенной справа при въезде в город.

Проект был представлен 14 июля на очередном заседании совета представителем разработчика ООО «Карбон проект» Никитой Щукиным.

Он сразу напомнил, что рядом с будущим комплексом расположены три школы и пять детских садов, а с участка будущей застройки имеются выезды на дорогу к Максимовой даче и на Балаклавское шоссе.

— При работе с формой зданий мы визуально разделили участок на зону застройки и зону благоустройства, а также подняли вдоль улицы активный фронт, на который негативно воздействует шум дороги и загазованность, — не слишком понятно пояснил тонкости проекта Н.Щукин. Ему не слишком помогла даже представленная визуализация, на которой изображены три здания, фасады которых отличаются друг от расположением окон и горизонтальными поэтажными смещениями.

— При работе с формой мы использовали принцип организации пластики фасада и вычитания объемов, тем самым создавая силуэт здания и добавили террасы на перепадах, также выделили первые два-три этажа для формирования активной улицы, — продолжил пояснения молодой архитектор.

Он также рассказал, что зону застройки они разделили на зону общественного пространства и приватную зону двора, под окнами расположили площадки для тихого отдыха, а в глубине двора — детские, спортивные площадки и зону барбекю. С южной стороны запроектирован открытый паркинг с хозплощадкой.

— Фасадные решения ассоциировали с игрой солнечных лучей в ряби воды, на этапе концепции проработали несколько типов секций для создания уникального образа каждой секции. Перед архитекторами стояла задача создания узнаваемого силуэта на въезде в город. Объемы раздвинуты между собой по участку, соединены единым стилобатом, на перекрестке располагается трехэтажное здание торгово-офисного центра, на первых этажах наружной части квартала — коммерческие помещения, — продолжил загружать терминологией Н.Щукин.

Еще одной архитектурной находкой, по его словам, являются спрятанные за декоративные панели в подоконных нишах на лоджиях кондиционеры.

Всего в комплексе 296 квартир 33 типов: однушки, двушки, трешки евроформата, а также квартиры с отдельными входами, двухуровневые квартиры и пентхаузы. Высота здания не превышает 42 метров, что вписывается в общую застройку.

— Мы считаем, что данный проект станет акцентом на въезде в город и станет его изюминкой, — завершил доклад представитель разработчика.

Однако большинство членов архсовета не согласились с ним. Член совета Евгений Машошин назвал представленную архитектурную идею хаосом, с непонятными образами, объемами и хаотичным расположением окон в каждом из зданий. По его мнению, дома вообще больше похожи на больницу, а не на жилье, и хорошо сочетаются разве что со зданиями рядом расположенного больничного комплекса.

Депутат Вячеслав Горелов был более категоричен, сказав, что, если такой комплекс будет построен, лично он уедет из города.

Валерий Дорошко поинтересовался проведенными археологическими исследованиями, и получил положительный ответ, который, судя по всему, не особенно его убедил.

Не понравилось архитекторам и визуальное отсутствие балконов, что никак не сочетается с южным колоритом. Архитектор Элина Красильникова по этом поводу даже напомнила о средиземноморском стиле, который применяется в южных городах по всему миру и почему-то игнорируется архитекторами в Севастополе. Она призвала вернуться к белому средиземноморскому стилю, красноречиво при этом вздохнув: «Ну, грустно!»

Предложение доработать проект, с учетом высказанных замечаний и снова представить его на суд архсовета озвучил В.Горелов, в чем был поддержан заместителем губернатора и главным архитектором города Николаем Гордюшиным и всеми присутствующими.

Напомним, на заседании превитеьства Севастополя 5 июля 2022 года было принято распоряжение о комплексном развитии территории на пересечении улицы Генерала Моргунова и проспекта Генерала Острякова. Суть решения — город не будет тратить 60 млн рублей на выкуп территории под развязку, сносом и высвобождением займется сам застройщик, которому разрешили построить на оставшейся части участка комплекс жилых домов.