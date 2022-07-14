«Опасное солнце» ожидается на юге России

Высокое ультрафиолетовое излучение прогнозируется на курортах России в четверг, 14 июля. На следующий день оно распространится на весь юг страны.

Высокое ультрафиолетовое излучение прогнозируется на курортах России в четверг, 14 июля. На следующий день оно распространится на весь юг страны.

Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В четверг в Крыму и на Черноморском побережье индекс ультрафиолетового излучения будет около 7 единиц. Напомню, что порог опасного значения — это 6 единиц», — сообщил он.

По словам Р.Вильфанда, в пятницу в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах повсеместно уровень солнечной активности будет достигать 7-8 единиц.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработан Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц.

При значениях индекса от 3 до 7 единиц специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от 8 и выше лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещения.

Проблема повышенного уровня ультрафиолетового излучения для большинства регионов России становится актуальна весной. Уровень ультрафиолетового излучения зависит от ряда факторов, в том числе географической широты, высоты над уровнем моря, облачности, озонового слоя. Высокий индекс излучения прежде всего опасен для кожи и глаз.