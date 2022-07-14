Дежурную аптеку на улице Очаковцев превратят в медицинский центр

На остановке «Ул.Очаковцев» вместо одноэтажной круглосуточной аптеки появится объект амбулаторно-поликлинических и оздоровительных услуг с торгово-офисными помещениями и общепитом.

На остановке «Ул.Очаковцев» вместо одноэтажной круглосуточной аптеки появится объект амбулаторно-поликлинических и оздоровительных услуг с торгово-офисными помещениями и общепитом.

Владелец участка заказал проведение историко-культурной экспертизы, чтобы получить разрешение на реконструкцию.

Как следует из акта госэкспертизы, опубликованном на сайте Севнаследия, на территории площадью в три с половиной сотки по адресу ул.Очаковцев, 25-А проведена археологическая разведка для выдачи разрешения на «реконструкцию торгового здания под объект обслуживания жилой застройки с предоставлением торгово-офисных, амбулаторно-поликлинических и оздоровительных услуг, а также услуг общественного питания и бытового обслуживания населения».

Исследование было проведено, и симферопольский эксперт выдал положительное заключение.