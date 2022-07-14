Большая Севастопольская тропа станет национальным маршрутом

За полгода тропу сделают удобной и безопасной для туристов.

Ростуризм планирует обустроить и запустить первый на Крымском полуострове национальный маршрут, который пройдет по территории Крыма и Севастополя, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в ходе рабочей поездки в Крым 13 июля.

«Мы прошли кусок Большой Севастопольской тропы. Там есть над чем поработать. Тропу предстоит обустроить под запросы современного туриста. И мы говорили с двумя регионами, что запустим и полностью обустроим первый национальный маршрут с куском в Крыму и куском в Севастополе — как раз с интеграцией Большой Севастопольской тропы», — цитирует З.Догузову ТАСС.

По ее словам, в среднем на организацию такого национального маршрута нужно около полугода, при этом должна быть продумана логистика, все отрезки маршрута, устранены все неудобства для туристов.

«Физически эксперты пройдут ногами весь путь туриста, мы пропишем, где и что нужно доделать, что должно быть дополнительно сделано. И только после того, как регионы при нашей поддержке устранят неудобства для туристов, он будет признан как национальный маршрут. Это очень хороший стимул и для нас, и для регионов», — добавила глава Ростуризма.

Глава Крыма Сергей Аксенов оnметил, что регион также готов подключиться к этой работе. «Действовать будем вместе. Логистика у нас общая», — подчеркнул он.

Маршрут по винодельням

Также совместно с главой Ростуризма состоялось рабочее совещание с участниками проекта «Терруар Севастополь», где обсудили будущее Винной дороги.

По словам замгубернатора Севастополя Марии Литовко, в национальный маршрут может быть включено посещение исторических мест, а также виноделен полуострова, которые набирают популярность у туристов.

«Уже приезжают на имеющиеся винодельни и инфраструктуру, которую наши виноделы сделали. И мы бы хотели, чтобы часть этого маршрута — день или полдня — были посвящены этому направлению. И конечно, у нас очень много исторических памятных мест, которые посещают миллионы туристов ежегодно. И наша задача, чтобы этот маршрут мог показать с лучшей стороны весь полуостров, и Севастополь в частности», — сказала М.Литовко.

Она добавила, что работа над созданием маршрута начнется в ближайшее время.

Национальные турмаршруты пролегают по самым красивым местам России, в них объединены культурно-исторические, природные, этнографические, гастрономические и другие впечатления, с которыми важно познакомиться каждому россиянину, подчеркивала ранее Догузова. При этом такие маршруты должны быть продуманы логистически, быть безопасными, комфортными и соответствовать запросам современного туриста.