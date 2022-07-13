Защитных сооружений вполне достаточно

Количество защитных подземных помещений позволяет укрыть 100% населения города с учетом его темпов роста, сообщили «Севастопольской газете» в департаменте общественной безопасности города.

Количество защитных подземных помещений позволяет укрыть 100% населения города с учетом его темпов роста, сообщили «Севастопольской газете» в департаменте общественной безопасности города.

В конце апреля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в Южном федеральном округе поручил укрепить защитные сооружения на юге России.

«Прошу обеспечить надежное функционирование комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние, исключить случаи незаконного выбытия таких объектов из федеральной собственности»,— приводит ТАСС слова Н.Патрушева.

Редакция поинтересовалась, как это поручение выполнили в Севастополе.

Военная тайна

Согласно ответу из департамента, у жителей города-героя нет поводов для беспокойства. Власти Севастополя в полной мере смогут обеспечить их защитой. Но сведения о количестве, местах расположения, степени готовности, вместимости защитных сооружений, а также маршруты движения к ним являются сведениями ограниченного распространения или «военной тайной».

О порядке действий, местах укрытия, маршрутах движения в случае угрозы населению сообщат по приказу руководителя гражданской обороны города (это губернатор) через региональную централизованную систему оповещения, радиовещательные и телекоммуникационные системы, а также через внутригородские муниципальные образования и управляющие компании.

К защитным сооружениям гражданской обороны (бомбоубежищам) также причислены подвалы и цокольные этажи зданий, подвальные помещения торговых центров, паркинги, складские помещения, горные выработки, тоннели, подземные переходы. Обязанность по их содержанию возложена на собственников, которым эти объекты переданы.

Подземный город

В послевоенном Севастополе — базе Черноморского флота — наряду в восстановлением социальной инфраструктуры была создана целая сеть подземных бомбоубежищ. Советское правительство не исключало возможность вступления СССР в ядерное противостояние с Западом, поэтому была поставлена задача по максимальной защите населения от возможных последствий атомного взрыва.

Старожилы Севастополя знают, что центральный городской холм — подземный лабиринт с множеством ходов и штолен. Точное количество, площадь и протяженность подземных объектов города не знает никто. Широко известны только «раскрученные» места: С-2, К-825 ГТС под горой Таврос в Балаклаве или ЗКП близ урочища Алсу.

Объект С-2

Это действующее противоатомное убежище высшей категории защиты, способное единоразово разместить более двух тысяч человек.

Оно было построено в 50-е годы в разгар холодной войны — база Черноморского флота в Севастополе находилась в списке приоритетных целей для ядерной бомбардировки. Чтобы предотвратить полный коллапс системы управления городом и социальной инфраструктуры после взрыва бомбы, в глубине Центрального городского холма был создан бункер, в котором разместились бы резервные офисы основных городских служб. Здесь должны были укрыться технические специалисты, чтобы потом приступить к ликвидации последствий ядерного взрыва и восстановлению основных функций жизнедеятельности города.

Объект имеет собственную систему канализации, систему фильтрации и регенерации воздуха, водопровод, артезианскую скважину глубиной более 37 метров, узел радиосвязи, медицинский блок, дизель-электростанцию. Фактически это небольшой «город», который может автономно функционировать на глубине 47 метров в течение нескольких дней.

С июня 2018 года это музей «Подземный Севастополь», он открыт для ознакомления жителей города и туристов. Посетители своими глазами могут увидеть, как город и страна готовились к ядерным бомбардировкам в период холодной войны.

Бомбоубежище под Малаховым курганом

Защитное сооружение было возведено в годы Великой Отечественной войны. Чуть позже его перестроили под убежище, где в случае военной угрозы могли укрыться жители Корабельной стороны. Объект представляет собой систему тоннелей, внутрь ведут три входа: два залиты бетоном и заварены изнутри, один заварен снаружи. Сохранились гермодвери и гермофорточки, фильтры вентиляционной установки, плакаты и стенды ГО, трёхэтажные лежанки, ванные, помещения для генераторов, подземные понижающие подстанции. Внутри хранились ящики с противогазами ГП-5, сумки к ним и противогазы ГП-4, химической смеси против радиации.

С 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина проводится военная операция на Украине. Из-за этого были введены ограничения на работу аэропортов в южной и центральной частях России, запрет продлен до сих пор. На севере Крыма действует желтый уровень террористической опасности.